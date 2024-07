Energieversorger für Viersen und Mönchengladbach Warum Verbraucherschützer die NEW verklagen

Exklusiv | Mönchengladbach/Viersen · Die Klage wird gerade vorbereitet: Die Verbraucherschutzzentrale NRW geht gegen die Regeln für Ratenzahlungen vor, wenn Kunden der NEW AG in Verzug geraten. Bei einer ähnlichen Klage in Velbert errungen sie schon einen Teilsieg. Die Einzelheiten.

25.07.2024 , 05:20 Uhr

Die Geschäftsstelle der NEW in der Rektoratsstraße in Viersen. Foto: Timo Sieg