Nach Verfolgungsjagd mit Polizei : Neusserin nach kurzzeitiger Freilassung in Viersen festgenommen

Ein Blaulicht auf dem Dach eines Polizeiautos (Symbolbild). Foto: dpa/Carsten Rehder

Viersen Eine 44-jährige Neusserin hatte sich am Mittwoch eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. In den Niederlanden wurde sie gestoppt und verhaftet. Nach einer vorübergehenden Freilassung ist sie jetzt in Viersen festgenommen worden.

Eine 44-jährige Frau, die sich am Mittwoch eine Verfolgungsjagd mit der Polizei durch Viersen bis in die Niederlande geliefert hatte, ist jetzt in Viersen festgenommen worden. Das teilte die Kreispolizei Viersen mit.

Die Frau war am Mittwochnachmittag über die A61 nach Venlo geflohen und zunächst von der niederländischen Polizei verhaftet, dann aber wieder freigelassen worden. In Deutschland wurde sie mit mehreren Haftbefehlen gesucht. Bei der Verfolgungsjagd hatte sie einen Streifenwagen gerammt.

Diese Route fuhr die Frau auf ihrer Flucht. Foto: Martin Ferl

Weitere Informationen in Kürze.

