Konzertreihe in Viersen-Dülken Das bietet das Neujahrskonzert in St. Cornelius

Das Vagues Organ Project tritt am Freitag, 5. Januar, um 19 Uhr auf. Dahinter stecken Giovanni Solinas, Kantor an St. Cornelius, und das Vagues Saxophone Quartet mit Andrea Mocci, Mattia Quirico, Francesco Ronzio und Salvatore Castellano. Sie präsentieren ein vielseitiges Programm, das verschiedene musikalische Epochen und Stile enthält. Zunächst spielt Solinas an der Orgel Johann Sebastian Bachs Toccata in F-Dur BWV 540. Ihm folgt das Quartett in einer außergewöhnlichen Version der Hornpipe von Georg Friedrich Händel, die aus der Wassermusik stammt und für vier Saxofone und Orgel adaptiert wurde. Die Vielseitigkeit setzt sich fort mit den Transkriptionen für vier Saxofone und Orgel von Wolfgang Amadeus Mozarts Sonate in C KV 336 und dem berühmten Blumenwalzer von Pyotr Tchaikovsky aus dem Ballett „Nussknacker“. Mit dem „Concerto da camera Nr. 3“ von Giuseppe D'Amico gibt es einen Wechsel in die zeitgenössische Epoche – laut Solinas ein „fesselndes Werk in vier Sätzen, das die emotionalen Nuancen von Orgel und Saxofonen erforscht, und diesem Quintett gewidmet ist“.