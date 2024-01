Wald-Projekt in Viersen Erst fällen, dann wachsen lassen

Das sind keine normalen Fällungen. In einem Bereich von rund 50 Meter Länge und 25 Meter Breite soll wieder ein Niederwald entstehen - einst typisch für die Landschaft am Niederrhein. Diese Art der Waldbewirtschaftung wurde über viele Jahrhunderte ausgeübt. Der Wald war in Parzellen unterteilt, in denen Landwirte Brennholz schlugen.