Künstlerförderung in Viersen Neues Stipendium wird aus der Taufe gehoben

Zum Auftakt des „Peters-Messer-Stipendiums der Stadt Viersen“ läuft das Stipendium, um es möglichst zeitnah starten zu können, in leicht abgewandelter Form ab: Als erste Stipendiatin wurde die 1989 geborene Düsseldorfer Künstlerin Beatrice Richter ausgewählt. Sie hatte sich für das letzte Kunstgenerator-Stipendium beworben und kam auf den zweiten Platz. „Ihre Arbeiten passen gut in das Konzept des neuen Stipendiums“, erklärte Jutta Pitzen. Da die Atelierwohnung noch renoviert werden muss, kann Richter nicht in Viersen wohnen, sondern wird in Düsseldorf arbeiten und sich immer mal wieder in Viersen blicken lassen. Sieben ihrer Arbeiten hatte Beatrice Richter zur Vertragsunterzeichnung mit in die Galerie gebracht, anhand derer sie ihre künstlerischen Ideen und künstlerische Praxis anschaulich erläuterte. Beatrice Richter studierte an der Kunstakademie Düsseldorf. In ihren Zeichnungen und Collagen mit Tusche auf Papier gehe es ihr um den schnellen gestischen Arbeitsprozess. Die Formen hätten eine organische Anmutung, seien aber „nicht decodierbar oder zu benennen.“ Ein wichtiger Aspekt im Dialog zwischen Betrachter und Bild, sagt Richter. Die Collagen entstehen, wenn eine Arbeit in den Augen der Künstlerin nicht gelungen ist. Dann zerreißt sie sie, bewahrt sie aber auf, um die Fragmente in einem späteren Arbeitsprozess zu einer neuen Arbeit zusammenzusetzen.