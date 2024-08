Neues Buch von Tim van der Grijn Santen würdigt Albert Vigoleis Thelen Grenzgänger und Geheimtipp

Info

Kurzbiografie Thelen wurde 1903 in Süchteln geboren. Nach 1931 lebte er in den Niederlanden, Spanien, Portugal und der Schweiz. Er starb 1989 in einem Altersheim in Dülken. Sein Namenszusatz Vigoleis stammt aus Studienzeiten in Münster. Er bezieht sich auf „Wigalois“, Ritter eines mittelhochdeutschen Versromans von Wirnt von Grafenberg um 1215. Seine Kommilitonen hatten ihm diesen Spitznamen verpasst, den Thelen modifizierte und übernahm.