Sommerleseclub in der Stadtbibliothek Große Sommerferien-Aktion in Viersen beginnt

Einen Stempel ins Logbuch gibt es ebenfalls für den „Lesespaß on Tour“. Diese Aktionen sind geplant in den „Sommerzonen“, die bei „Viersen blüht“ entstehen. Dabei geht es am Donnerstag, 6. Juli, in Alt-Viersen um Kobold Pumuckl. Am Donnerstag, 13. Juli, dreht sich in Dülken alles um das Boule-Spiel. Märchen stehen zwei Mal im Mittelpunkt: am Donnerstag, 20. Juli, 16 Uhr, am „DorV“-Zentrum in Boisheim und am Freitag, 21. Juli, am Wochenmarkt in Süchteln. Bei der Abschlussparty am Freitag, 25. August werden die besten Logbücher prämiert, Urkunden und Medaillen verteilt. Zauberer Schmitz Backes aus Nettetal für die Gäste verzaubern.