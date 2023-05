Sportveranstaltung in Viersen Hunderte Anmeldungen für fünften Ra(h)ser Run

Viersen · Am 21. Mai findet der Lauf-Event zum fünften Mal in Alt-Viersen statt. In diesem Jahr gibt es eine Neuerung für teilnehmende Schüler.

09.05.2023, 16:44 Uhr

Am Sonntag, 21. Mai, ist wieder Ra(h)ser Run in Viersen. Foto: LG Viersen/Martin Boeken

Zum fünften Mal ruft die Leichtathletikgemeinschaft Viersen zum Ra(h)ser-Run auf. Am Sonntag, 21. Mai, findet die Großveranstaltung unter der Schirmherrschaft von Bürgermeisterin Sabine Anemüller (SPD) statt. Die Sportverwaltung der Stadt Viersen beteiligt sich und bettet die Viersener Stadtmeisterschaft der Schulen in die Starts ein. Es sind bereits Hunderte Anmeldungen eingegangen. Erstmalig wird es in diesem Jahr ab 11.30 Uhr einen Lauf über 1000 Meter geben, der als Teil der Stadtmeisterschaft für Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 und 2 angesetzt wird. Für diesen Lauf sind keine Vereinsstarts möglich.Teilnahmeberechtigt für die Stadtmeisterschaft der Schulen sind alle Schülerinnen und Schüler der Primarstufen und der Altersklassen U10 bis U14 (Jahrgänge 2010 bis 2015). Die Anmeldung erfolgt ausschließlich über die Schulen. Die Stadtmeisterschaft der Schulen ist als Mannschaftswettbewerb konzipiert. Die Schulmeister werden durch Zeitaddition der ersten fünf Läuferinnen und Läufer ermittelt. Bei den Klassen 1 und 2 erfolgt eine gemeinsame Wertung für Mädchen und Jungen. Für die Klassen 3 und 4 und für die weiterführenden Schulen (Klassen 5 bis 7) werden getrennte Wertungen nach Mädchen und Jungen gemacht. Zur Vorbereitung auf die Stadtmeisterschaft haben die Schüler die Möglichkeit, am Freitag, 12. Mai, von 18 bis 19 Uhr mit Trainern der LG 47 Viersen gezielt für den Lauf am Stadion Hoher Busch zu trainieren oder in das Laufsporttraining hinein zu schnuppern. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Die Kosten für dieses Trainingsangebot und das Startgeld der Schulen für den Lauf werden über das Schulträgerbudget der Stadt Viersen aus dem Förderprogramm „Extra-Geld“ übernommen, das durch das Land NRW und den Bund gefördert wird. Für Vereinssportler oder Einzelstarter endet die Anmeldefrist am Sonntag, 14. Mai. Spätere Anmeldungen sind möglich, kosten dann fünf Euro. www.rahser-run.de

(mrö)