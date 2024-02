Gastronomie in Viersen Neuer Vorstoß für „Nette Toilette“

Nach fast sieben Jahren wird sich der Wirtschaftsförderungsausschuss an diesem Montag erneut mit dem Thema „Nette Toilette“ befassen. Das Konzept: Jeder darf die WCs von Gaststätten gratis nutzen; die Stadt zahlt den Gastronomen dafür einen Reinigungskostenzuschuss. Ein Bürger hatte im Oktober 2023 den Antrag gestellt, dass die Einführung in Viersen geprüft werden solle. Vor sieben Jahren hatte die Verwaltung nach einem SPD-Antrag erklärt, dass das System verhältnismäßig teuer sei und die Viersener Gastronomen es selbst kritisch sähen. Der Wirtschaftsförderungsausschuss tagt an diesem Montag, 19. Februar, um 19 Uhr im Bürgerhaus Dülken, Lange Straße 2. Die Sitzung ist öffentlich; Zuhörer sind willkommen.