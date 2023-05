Laufevent in Viersen Neuer Teilnahmerekord beim Ra(h)ser Run

Das Dülkener Clara-Schumann-Gymnasium meldete sich mit 69 Teilnehmern an, davon vier Aufsichtspersonen. „Wir machen alle 14 Tage eine Lauf-AG ab Süchtelner Sportpark“, erzählte Lehrer Dominik Douteil, selbst ein begeisterter Läufer. Seine Schule gewann die Teamwertung der Jungs bei den weiterführenden Schulen. In der Wertung der Grundschulen kam die Viersener Zweitorschule auf den ersten Platz. Bei den Mädchen behauptete sich in der Grundschulwertung die Remigiusschule und bei den weiterführenden Schule das Erasmus-von-Rotterdam-Gymnasium. Beim Lauf der Erst- und Zweitklässer, Jungen und Mädchen und beide Klassen, siegte die Dülkener Paul-Weyers-Schule in der Mannschaftswertung. Den Pokal der teilnehmerstärksten Schule gewann die Remigiusschule vor der Zweitorschule mit 98 Läufern. Dabei flossen bei manchen Kindern auch Tränchen. Vor Freude, weil sie es geschafft hatten. Bei manchen auch, weil sie ihre Kräfte überschätzt hatten. Häufig liefen sie in Begleitung oder an der Hand eines Elternteils bis zur Ziellinie.