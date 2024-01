Broschüre der „Armutskonferenz Viersen“ Hilfe für Viersener mit wenig Geld

Im vergangenen Jahr hätte sich die Armutskonferenz etwa mit dem Thema Wohnen in Viersen beschäftigt; weil preiswerte Wohnungen im Stadtgebiet fehlen würden. Im Jahr 2021 habe man Kontakte zur NEW geknüpft, weil damals mehr Menschen mit den Zahlungen fürs Heizen in Verzug geraten seien. Sie habe man über Ansprechpartner informieren und ihnen damit konkret helfen können.