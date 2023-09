Jugendlichen Perspektiven geben Was der neue Leiter der LVR-Klinikschule in Süchteln plant

Süchteln · Thomas Gripskamp ist seit August neuer Direktor an der Hanns-Dieter-Hüsch-Schule in Süchteln. Dort gibt es besonderen Unterricht. Daran will er nichts ändern. Am Image schon.

13.09.2023, 18:11 Uhr

Schulleiter Thomas Griskamp mit Schülern der LVR-Hans-Dieter-Hüsch-Schule in einem Klasseraum. Foto: Nikolaos Aslanidis

Von Nikolaos Aslanidis