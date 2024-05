Stadtplanung in Viersen Neuer Eingang für Süchtelns Ortskern

Die Anschrift Hochstraße 97–99 ist nicht die erste Adresse in Viersen-Süchteln, aber eine wichtige: Sie markiert den Eingang von der Grefrather Straße aus in den Ortskern von Süchteln. Es scheint fast, als schäme sich die Stadt für diesen Eingang: Autofahrer werden an dieser Stelle nicht hereingelassen, nur heraus; die Hochstraße ist dort Einbahnstraße. Es ist eine gefährliche Ecke: Der Bürgersteig ist dort nicht mal einen Meter breit. Müssen Passanten aneinander vorbei, geht das nicht, ohne auf die viel und forsch befahrene Fahrbahn zu treten. Und Autofahrer haben aufgrund der Architektur keine Sicht auf heranrauschende Fahrzeuge; zwei Spiegel sollen helfen, Schlimmeres zu verhindern. So ist das bisher, doch so soll es nicht bleiben.