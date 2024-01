Benefiz in der Festhalle Viersen Neuer Chor mit bekanntem Leiter gibt Konzert für die Tafel

Warum ist die Aufführung etwas Besonderes? Aus mehreren Gründen. Zum einen verspricht es eine beeindruckende Darbietung von 150 Sängerinnen und Sängern zu werden. Zum anderen darf sich das Publikum aufs Mitsingen und Mitklatschen freuen – getreu dem Song „Let us sing“, der aus dem Musical stammt. Weiterhin ist Volker Mertens im Kreis Viersen und in der Region kein Unbekannter: Er ist bekannt als Kantor und früherer Leiter unterschiedlicher Chöre wie den „Joyful Voices“ oder Kirchenchören aus Niederkrüchten und Born; 2021 und 2022 hatte er sich dort zurückgezogen. Mertens hat im Januar 2023 in Wassenberg-Myhl/Kreis Heinsberg den neuen Gospelchor „Joy & Peace“ gegründet, darin singen Männer und Frauen.