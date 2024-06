Interview Jens Pagels Was der neue Chefarzt am AKH Viersen plant

Die Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe des Allgemeinen Krankenhauses (AKH) Viersen bekommt einen neuen Chefarzt: Jens Pagels tritt zum 1. Juli die Nachfolge von Professor Christopher Altgassen an. . Der 59-Jährige war zuvor 13 Jahre lang Chefarzt der Gynäkologie und Geburtshilfe am St. Josef Krankenhaus in Moers. Der Mediziner, der sich selbst als „gynäkologischen Allrounder“ bezeichnet, kommt vor allem wegen der angeschlossenen Kinderklinik: „Krankenhäuser ohne Kinderklinik werden es in Zukunft bei der Geburtshilfe schwerer haben“, so lautet seine Prognose. Und auch für seinen neuen Arbeitsplatz plant er einige Verbesserungen. Was das den Patienten bringt.