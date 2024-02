Initiative in Viersen Neuer Anlauf für „Nette Toilette“

Info

Stadt Die Stadt Viersen unterhält öffentliche WC-Anlagen am Ostring/Propsteistraße in Viersen-Süchteln, an der südlichen Hauptstraße/evangelische Kirche (Südstadt; barrierefrei) in Viersen und am Bahnhof Viersen. WC-Anlagen gibt es zudem an den Friedhöfen Löh, Süchteln und Dülken.

Private Betreiber Zu den Öffnungszeiten nutzbare WCs gibt es zudem im Viersener Zentrum im Einkaufszentrum Rathausmarkt-Galerie (auch ein WC für Menschen mit Handicap) und in der Einkaufspassage Löhcenter.