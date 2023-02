Gründung in Viersen Selbsthilfegruppe für Lipödem-Betroffene

Auch der Grad der Behinderung benötigt teilweise rechtlichen Beistand. „Wenn Operationen beim Lipödem beantragt werden, übernehmen Krankenkassen diese in der Regel erst beim Stadium III. Hier kann rechtlicher Beistand helfen“, erklärte die Rechtsanwältin, die in dieser Thematik in ganz Deutschland unterwegs ist, aus ihrer langjährigen Erfahrung. „Viele wissen beispielsweise gar nicht, dass sie Anspruch auf ein Rezept für apparative intermittierende Kompressionstherapie haben, wenn die Entstauungstherapie angefangen hat und bereits über einen gewissen Zeitraum läuft“, informierte Stephan Keisers SLK Well Group. Die Gerätschaften mit den passenden Behandlungsmanschetten für zu Hause sorgen in den eigenen vier Wänden für einen effektiven Abtransport von Flüssigkeit. Lip- und Lymphödem können damit zusätzlich entstaut werden.