NS-Dokumentationsstelle Kreis Viersen Neue Rolle für frühere Synagoge?

Mitten in die weit fortgeschrittenen Planungen für eine NS-Dokumentationsstelle für Stadt und Kreis Viersen platzt eine historisch einmalige Chance: Die ehemalige jüdische Synagoge an der Rektoratstraße in Alt-Viersen, die sich seit Jahrzehnten in Privatbesitz befindet, steht zum Verkauf. Damit bestünde die Möglichkeit, in dem Gebäude an einem authentischen Ort der NS-Opfer zu gedenken und Schülern Forschungsergebnisse zur nationalsozialistischen Vergangenheit in Viersen zu vermitteln.