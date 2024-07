Veranstaltungen in Viersen Neue Open-Air-Events in Dülken und Süchteln

„Wichtig war uns, dass es keinen Eintritt kosten soll, dass die Preise human sind, damit auch die junge Generation es genießen kann“, sagt Oeldemann. Auf dem Alten Markt soll eine Art „Pop-up-Biergarten“ entstehen. „Wir werden Sitz- und Stehgelegenheiten aufbauen, das Ambiente soll sommerlich-loungig sein.“ AUch dank großer Sonnenschirme. Es gibt einen Gastrowagen, an dem man Pommes, Schnitzel, Bratwurst kaufen kann, einen Cocktailwagen, an dem Frozen Cocktails, herkömmliche Cocks´tails, aber auch Shots und Longdrinks geordert werden können. Am Bierwagen gibt es Fassbier - Pils, Alt und Radler. 0,3 Liter kosten 2,50 Euro. Auch eine Weinbar ist geplant. Und vor allem: Musik. „15 verschiedene DJs spielen während der Öffnungszeiten, am Samstag um 14 Uhr gibt’s Live-Musik. Es spielt Sidneyy mit Band.“