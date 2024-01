Neues Angebot in Viersen Hilfe für Angehörige von Demenzkranken

Info Der Gratis-Kursus „Richtiger Umgang mit Demenz-Kranken“ beginnt am MIttwoch, 14. Februar, am St.-Irmgardis-Krankenhaus, Tönisvorster Staße 26 in Süchteln. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich unter der Telefonnummer 0174 7346257.