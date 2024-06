Kinderbetreuung in Viersen Neue Kita in Süchteln soll noch dieses Jahr in Betrieb gehen

(mrö) Der Bau der neuen Kita auf dem Gelände der Alten papierfabrik in Süchteln stand unter keinem guten Stern: Erst warf der Bauherr hin, dann sprang der bereits gefundene Träger ab. Am Donnerstag aber hatte die Stadt eine gute Nachricht: Der „Zauberwald“ steht vor dem Start. Die neue Kita am Erich-Sanders-Weg 21 wird voraussichtlich noch in diesem Jahr den Betrieb aufnehmen. Ein erster Info-Abend für interessierte Eltern ist für

Mittwoch, 26. Juni, um 18 Uhr im Forum am Rathausmarkt geplant.