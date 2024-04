VAB fördert Elektromobilität in Viersen Zwei neue Ladesäulen in Betrieb genommen

Vor zwei Jahren hatte die VAB in ihrer Kundenzeitschrift eine Umfrage unter ihren Mietern gestartet, ob ein Bedarf für Ladesäulen vorhanden sei. Und da nicht für jeden Mieter im Bestand eine Wallbox zum Laden möglich sei, stelle die VAB nach und nach Ladesäulen an den eigenen Wohnhäusern auf. Für dieses Jahr sind noch acht weitere geplant. Insgesamt sind am Ende 62 Ladesäulen in den VAB-Beständen vorgesehen. Jedes Jahr sollen mindestens sechs Ladesäulen aufgestellt werden. Akzeptanz und Nutzung werden am Ende darüber entscheiden, wie viele es werden. Hinter den beiden neuen Ladesäulen stehen an der Brüsseler Allee 51 Wohneinheiten und an den Körnerhöfen, die im Januar bezogen wurden, sogar 71 Wohneinheiten.