Thema Demenz in Viersen Neue Aufgabe für Chefarzt an Viersener Klinik

Ein Hauptziel bleibt, auch über solche demenziellen Erkrankungen zu informieren, die der Öffentlichkeit weitgehend unbekannt sind. Bereits Menschen in jüngeren Lebensjahren können an einer Demenz erkranken. „Außerdem beginnt nicht jede Demenz mit einer Vergesslichkeit“, erklärt Timm Strotmann-Tack. „Eine so genannte frontotemporale Demenz geht beispielsweise mit Persönlichkeitsveränderungen einher, wie zum Beispiel impulsives und distanzloses Verhalten.“ Er erklärt zur Krankheit Demenz: „Jeder Patient, jede Patientin und jede Erkrankung sind individuell. Es gibt nicht ‚die’ Demenz.“ Ihm sei wichtig, dass das Thema Demenz immer wieder in der Öffentlichkeit platziert wird: „Schließlich erkranken immer mehr Menschen an einer Demenz.“