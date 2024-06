Bahnausbau im Kreis Viersen Weiter Warten auf zweigleisigen Ausbau

Der geplante Bahnstreckenausbau könne auch aktuelle Viersener Grün-Projekte beeinflussen, gab Manuela Krienen (CDU) in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und -planung zu bedenken. Dort informierte Technsiche Beigeordnete Susanne Fritzsche über 750.000 Euro, die der Stadt als Förderung zugesagt wurden. Genutzt werden soll das Geld für eine Umgestaltung des Stadtgartens in Dülken. „Das freut mich sehr“, sagte Krienen, Ratsfrau aus Dülken. Allerdings solle man dabei nicht den geplanten Strecken-Ausbau in Dülken vergessen. Sonst lege man jetzt etwas an, das später zerstört zu werden drohe.