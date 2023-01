Brauchtum im Kreis Viersen Fotos von den Karnevalsveranstaltungen am Wochenende

Die Burggarde Brüggen verzichtete in diesem Jahr auf die klassische große Sitzung. Aber nicht ersatzlos: In der Burggemeindehalle ging das traditionelle Gardetreffen am Samstagabend in eine Kostümparty über, bei freiem Eintritt und mit viel flotter Musik. Warum nicht mit einem Flamingo im Haar feiern? Oder im wallenden historischen Gewand? Die Gäste waren angetan von der diesjährigen Neuerung.