TV-Promi ist jetzt „Doctor humoris causa“ Neuer Doktor der Narrenakademie – Horst Lichter will Dülken ins TV holen

Weiterhin antwortete Lichter, gelernter Koch und früher Chef der „Oldiethek“ in Rommerskirchen-Butzheim, auf die Frage nach den Untiefen und Tiefen der niederrheinischen Küche: „Tiefen gibt es nicht.“ Und er setzte zu einem Loblieb auf Kartoffelpüree („Gern stückig, mit viel Butter“), Rouladen und „Kalten Hund“ an. Und erinnerte sich an den Gugelhupf seiner Mutter, den sie an jedem Geburtstag im Auto zu ihm gebracht habe. Doch wegen ihres rasanten Fahrstils sei der Puderzucker-bestäubte Kuchen stets im Fußraum gelandet - ohne je die Form zu verlieren. „Ich weiß nicht, von welchen Tieren die Eier dafür stammten“, sagte Lichter schmunzelnd.