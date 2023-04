Hilfsgüter aus Viersen Nächster Transport in die Ukraine wird vorbereitet

Seit 30 Jahren leistet der Viersener Verein „Freunde von Kanew“ Hilfe in der Ukraine. „Wir sind seinerzeit beim Umzug in das neue Lager gefragt worden, ob unser Verein Zukunft habe und die Versorgung in Kaniw noch notwendig sei. Die Frage hat sich mit dem Kriegsbeginn vor etwas mehr als einem Jahr von selber beantwortet. Wir sind da und eben ideell wie materiell“, sagt der Vorsitzende Paul Schrömbges. Und zwar sowohl in der Ukraine, als auch in Viersen: Denn die vielen Ukrainer, die nach Viersen geflüchtet sind und Dinge benötigen, können ebenfalls auf das Lager des Vereins zurückgreifen. Dort erhalten sie unter anderem Bekleidung, Schuhe, Spielzeug und Haushaltsgerätschaften. Dinge, die dank der Spendenbereitschaft der Bürger zur Verfügung gestellt werden können. „Generell können wir uns bei den Bürgern nur für die große Spendenbereitschaft sowohl im Sach- wie auch im Geldspendenbereich bedanken“, sagt Schrömbges.