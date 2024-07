Feuer in Viersen-Dülken Nachbar löscht – und erleidet Rauchgasvergiftung

Viersen-Dülken · Er wollte helfen – und landete im Krankenhaus. Am Montagmittag verletzte sich ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Straße Am Drouvenhof in Dülken, als er die brennende Küche einer Nachbarsfamilie löschte.

30.07.2024 , 15:54 Uhr

Der 36-Jährige musste ins Krankenhaus gebracht werden. Foto: dpa/Patrick Seeger

Wie die Polizei mitteilte, erlitt der 36-Jährige eine Rauchgasvergiftung. Gegen 11.30 Uhr wurde die Feuerwehr zu dem Mehrfamilienhaus alarmiert. Als die Einsatzkräfte eintrafen, brannte es in der Küche. Der Nachbar hatte das Feuer im Bereich des Herds bereits gelöscht. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass das Feuer fahrlässig verursacht wurde. Die Ermittlungen dauern an.

(mrö)