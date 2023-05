Auch Viersen soll Tatort gewesen sein Mutmaßliche Automatensprenger verhaftet

(mrö/busch-) Knapp zwei Jahre nach einer Attacke auf einen Geldautomaten in Viersen hat die Polizei am Dienstag die Tatverdächtigen in den Niederlanden festgenommen. In einem Ermittlungsverfahren der Zentralstelle für die Verfolgung Organisierter Straftaten in Nordrhein-Westfalen durchsuchten Einsatzkräfte der Staatsanwaltschaft Düsseldorf, des Bundeskriminalamts und der niederländischen Polizei in den frühen Morgenstunden neun Wohnhäuser in Amsterdam, Helmond und Utrecht. Der Verdacht: Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion und schwerer Bandendiebstahl. Fünf Beschuldigte wurden festgenommen.