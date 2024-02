Früherziehung in Viersen Erste Musik-Erfahrungen für Mädchen und Jungen

Musik und Rhythmus hören, begreifen, fühlen und gestalten: Das können Jungen und Mädchen aus dem Jahrgang 2020 bei der musikalischen Früherziehung, die die Musikschule des Kreises Viersen anbietet. In Viersen wird der Unterricht in der Kreismusikschule, Hermann-Hülser-Platz 1, an drei Tagen geboten: montags von 14.45 Uhr bis 15.45 Uhr und von 15.45 Uhr bis 16.45 Uhr, donnerstags von 14.45 Uhr bis 15.45 Uhr und freitags von 14 Uhr bis 15 Uhr. In Viersen-Süchteln wird der Nachwuchs an der Gemeinschaftsgrundschule Brüder-Grimm-Schule, Josef-Steinbüchel-Straße 27, donnerstags von 13.45 Uhr bis 14.45 Uhr unterrichtet.