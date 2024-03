Mundartnachmittag in Viersen-Dülken So klingt Heimat

An diesem Nachmittag steht in der Schule die Mundart im Mittelpunkt. Unter dem Titel „Maar Moot, op Platt kalt et sich joot“ hat der Verein für Heimatpflege Viersen zu einem Vorlesenachmittag eingeladen. „Danke an all die, die mit den Teilnehmern geübt haben und damit dazu beitragen, dass die Mundart nicht verloren geht. Mundart ist meine Muttersprache. Es ist die Sprache, die ich von meiner Mutter gelernt habe. Es ist die Sprache, die mein Herz wärmt“, sagt Marieluis Boes.