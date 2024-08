Smarter Kreis Viersen Kommunizierende Mülleimer und Kleidercontainer

Konkret kann man sich das Ganze so vorstellen: „Ein Sensor misst in regelmäßigen Abständen den Füllstand des Behälters und sendet dann das Funksignal über die Antennen an die kommunale Datenplattform“, sagt Julia Vieth, Pressesprecherin des Kreises. „Auf dieser Plattform können die Benutzenden live die Daten einsehen.“ Außerdem ließen sich auch Regeln festlegen. „Zum Beispiel können E-Mails verschickt werden, wenn ein bestimmter Füllgrad erreicht ist.“ So können Mülleimer bedarfsorientiert geleert werden. Fahrten zu den Sammelstellen, die noch so gut wie leer sind, werden vermieden. So können Sammelstrecken kontinuierlich bedarfsoptimiert werden.