Gastronomie in Viersen: Feiern im historischen Gebäude-Ensemble : Hammermühle wird Event-Location

Info

Geschichte Erstmals erwähnt wurde eine Hammer Mühle im Jahr 1246. In einer Urkunde des Stifts St. Gereon, damals Grundherr von Viersen, wurden zwölf Mühlen in Viersen genannt, die dem Pfarrer von St. Remigius jährlich eine Lieferung Malz zukommen lassen mussten. Sechs Mühlen lagen am Hammer Bach, unter ihnen die Hammer Mühle.

Vermietung für Feiern Für 29. August, 14 bis 18 Uhr, lädt Familie Kepp zu einem Tag der offenen Tür ein. Adresse: Helmholtzstraße 10 in Viersen. Auf der Homepage „https://hammermuehle-viersen.de“ gibt es weitere Informationen zur Vermietung als Event- und Tagungsort