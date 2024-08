Mitmachsportfest in Viersen Was #move– Verein(t) nachhaltig bietet

„Zu den Nachhaltigkeitszielen gehören Gesundheit und Wohlergehen, Frieden und Gerechtigkeit und starke Institutionen“, sagt Bouscheljong. Der Sport biete sich an, um diese Nachhaltigkeitsziele zu setzen und zu erreichen. Dass ein Mensch, der sich sportlich betätigt, etwas für sein Wohlergehen und seine Gesundheit unternimmt, liegt auf der Hand. Dass es um Frieden und Gerechtigkeit gehen kann, erklärt Bouscheljong mit der in den Vereinen gelebten Demokratie, die auf diese Weise den Kindern und Jugendlichen nahegebracht wird. Inklusion und Integration in den Vereinen schafft die Voraussetzung für eine gerechte Gesellschaft. Was die Ökologie betrifft: Bouscheljong betont, dass beispielsweise Wert darauf gelegt werde, wiederverwendbare Materialien einzusetzen.