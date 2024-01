Unfall in Viersen Motorradfahrer landet unter Maschine - schwer verletzt

Schwer verletzt hat sich ein Motorradfahrer (25) aus Viersen bei einem Unfall am Sonntagnachmittag. Er musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Laut Polizei ist er gegen 16.15 Uhr einem Motorradfahrer (61), ebenfalls aus Viersen, auf der Dülkener Straße in Richtung Willy-Brandt-Ring gefolgt. Dabei fuhr der Jüngere auf dessen Maschine auf, stürzte, das Motorrad landete auf ihm. Der 25-Jährige war nach Angaben der Polizei davon ausgegangen, dass der Fahrer vor ihm beschleunigen würde und habe deshalb selbst beschleunigt - doch der andere Fahrer behielt sein Tempo bei. Nach dem Sturz kollidierte die Maschine mit einem geparkten Auto und beschädigte es.