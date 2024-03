Viersen Motorradfahrer bei Unfall mit Auto schwer verletzt

Ein Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Viersen schwer verletzt worden. Er musste per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte. Zu dem Unfall war es gekommen, als die 36-jährige Fahrerin des Autos an einer Kreuzung abbiegen wollte und den 58-Jährigen dabei übersah. Der Motorradfahrer stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu.