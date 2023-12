Mordprozess gegen Mann aus Viersen Staatsanwaltschaft fordert lebenslänglich für 75-Jährigen

Wegen Mordes aus Heimtücke hat die Staatsanwaltschaft am Montag für einen 75-jährigen Mann aus Viersen eine lebenslange Freiheitsstrafe gefordert. Die Anklage habe sich in der Hauptverhandlung vollumfänglich bestätigt: Demnach habe der Rentner im Mai in der gemeinsamen Wohnung mindestens neunmal mit einem schweren Hammer auf den Kopf seiner schlafenden Ehefrau eingeschlagen, sie zudem gewürgt. Die Frau verstarb noch in der Wohnung. Der Viersener hat die Tat gestanden.