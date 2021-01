Prozess in Mönchengladbach : Gutachten belastet Erzieherin nach Tod von Kitakind Greta

Mönchengladbach Im Prozess um den Tod der Dreijährigen in Viersen sagte die Gutachterin, dass das Kind keine Vorerkrankungen hatte, die mit seinem Tod im Zusammenhang stehen könnten. Das belastet die angeklagte Erzieherin. Greta starb durch schweren Sauerstoffmangel.

In dem Prozess muss sich seit Mitte November eine 25-jährige Erzieherin aus Geldern am Niederrhein wegen Mordes verantworten. Die Anklage wirft ihr vor, Greta am Mittag des 21. April in einer Kita in Viersen im Schlaf die Luft so massiv abgedrückt zu haben, dass das Mädchen knapp zwei Wochen später an den Folgen des Sauerstoffmangels starb.