Stadtteilporträt Viersen Dülken - ein Stadtteil mit Potenzial

Treffpunkt für den Spaziergang ist das Dülkener Bürgerhaus. Warum ausgerechnet hier? „Das Dülkener Bürgerhaus macht seinem Namen alle Ehre. Es ist mittlerweile wirklich zu einem Bürgerhaus geworden. Der neue Pächter Torsten Grüters und seine Ehefrau Marie haben es mit viel Fleiß und Einfühlungsvermögen geschafft, die Bürgerinnen und Bürger sowie die Dülkener Vereine in ihr Konzept einzubinden, sie mitzunehmen. Beide kennen das Haus seit vielen Jahren und sind mit dem Vereinsleben in Dülken fest verbunden. So fühlen sich die Dülkenerinnen und Dülkener in ihrem Bürgerhaus wieder wohl. Das bestätigen die Buchungen der Räumlichkeiten und des Saales. Auch das „Bürgerstübchen“ wird gut angenommen, sagt Simone Gartz. Torsten Grüters ist es auch gelungen, den lange „verschollenen“ Wintergarten wieder zu reaktivieren.

Vom Dülkener Bürgerhaus führt der Weg über die Lange Straße Richtung Blauensteinstraße. Hier wird Dülkens Ortsbürgermeisterin etwas wehmütig. „Es ist einfach schade, dass wir hier an der Lange Straße so viel Leerstände haben. Dabei bieten sich die kleineren Ladenlokale doch bestens für Boutiquen oder ähnlichen Einzelhandel an. Aber da gibt es oftmals das Hemmnis, dass die Immobilien von Erbengemeinschaften verwaltet werden. Da ist es oft mit der Einigung zwischen Interessenten und Vermietern nicht einfach.“