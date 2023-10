Halt am Bahnhof Viersen Mit Volldampf zum Weihnachtsmarkt nach Rüdesheim

Gezogen von einer historischen Dampflok, in plüschigen Abteilwagen der 60er-Jahre, werden die Teilnehmer einer Sonderfahrt am Samstag, 25. November, ins Rheintal transportiert: Dort angekommen, können die Zuggäste in Rüdesheim den „Weihnachtsmarkt der Nationen“ in der historischen Altstadt auf der berühmten Drosselgasse besuchen. Die Eisenbahnfreunde Niederrhein/Grenzland laden zu der Fahrt ein, Start ist am Hauptbahnhof Neuss, es gibt auch einen Halt am Bahnhof in Viersen. Tickets kosten von 99 bis 149 Euro. Weitere Infos gibt es unter www.eng-ev.de.