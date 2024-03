Stadtteil-Porträt Viersen Mit dem Ortsbürgermeister durch Boisheim

In unmittelbarer Nähe befindet sich der Friedhof. Ein Tornado hatte am 16. Mai 2018 in Boisheim schwere Schäden angerichtet. Unter anderem waren nahezu alle Bäume auf dem Friedhof entweder sofort gefallen oder so schwer geschädigt, dass sie entfernt werden mussten. Zwischenzeitlich hat die Stadt 20 Bäume nachgepflanzt. „Hier wird kontinuierlich nachgebessert und mittlerweile ist von den Schäden von damals nicht mehr viel zu sehen“, sagt der Ortsbürgermeister.

Auch wenn Thielmann, der seit 2001 als Ortsvorsteher fungiert, mit der Entwicklung „seines Ortsteiles“ und der Unterstützung durch die Stadt Viersen grundsätzlich zufrieden ist, sieht er dennoch einige verbesserungswürdige Stellen in Boisheim. „Schwer im Magen“ liegt dem Ortsbürgermeister das Entree von Nettetaler Seite – insbesondere der Bahnübergang. Dort kommt es regelmäßig zu Verkehrsstaus. „Leider haben wir hier kaum eine Chance. Eine Unterführung ist zu kostenintensiv und eine Umgehungsstraße auch nicht realisierbar. So müssen wir mit dieser Problemzone sicherlich weiterleben“, sagt Thielmann.