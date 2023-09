Am Sonntag in Viersen Mit dem Bus zum Denkmaltag

Wenn am Sonntag ein halbes Dutzend Gebäude mit spannender Geschichte in Viersen anlässlich des „Tags des offenen Denkmals“ von 13 bis 17 Uhr ihre Türen öffnen, wird es zwei geführte Bustouren geben: Bus 1 startet um 13 Uhr in Süchteln an der Bushaltestelle Westring und bietet Zusteigemöglichkeiten in Boisheim am Parkplatz der Pfarrkirche St. Peter an der Brüggener Straße um 13.15 Uhr sowie um 13.25 am Busbahnhof Dülken an der Wasserstraße. Bus 2 fährt um 13.30 Uhr an der Bushaltestelle Remigiuskirche in Richtung Süchteln ab.