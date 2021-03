A61 bei Nettetal/Viersen : Chemikalien aus umgekippten Tanklastzug nachts umgepumpt

Der in der Böschung liegende, umgekippte Tanklastzug wurde am Mittwoch bis 23.30 Uhr von einem Autokran geborgen. Foto: Günter Jungmann/günter Jungmann

Nettetal/Viersen Rund 18 Stunden lang war die Feuerwehr durch einen Unfall auf der A 61, einen Kilometer vor der Ausfahrt Nettetal, im Einsatz. Ein mit Chemikalien beladener Tanklastzug war von der Straße abgekommen und umgekippt.

Die Bergungsarbeiten des umgestürzten Tanklastzuges auf der A61 haben sich in der Nacht zu Donnerstag bis 0.50 Uhr hingezogen. Seit 6.40 Uhr waren insgesamt 90 Kräfte aller Viersener Feuerwehren eingesetzt. Im Einsatz war auch die Werkfeuerwehr Chempark aus Krefeld, die mit zwei Fahrzeugen und sechs Feuerwehrleuten in Schutzanzügen vor Ort waren. Die betroffene Spedition aus Köln-Hürth schickte einen leeren Ersatztanklastzug, so dass im Laufe des Tages der Inhalt des havarierten Tankwagens durch die Werkfeuerwehr in den Ersatzwagen umgepumpt werden konnte. Da dabei Unterdruck entsteht, musste der Tankwagen immer wieder belüftet werden. So konnten bis gegen 21.30 Uhr rund 23.000 Liter Methylmethacrylat umgefüllt werden.