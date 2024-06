Grundstücks-Marketing Gesellschaft Viersen Mister GMG geht in den Ruhestand

Als die Stadt Viersen im Jahr 1996 die Grundstücks-Marketing Gesellschaft (GMG) gründete, war Norbert Jansen von Beginn an dabei. Der Dülkener sah zahlreiche Geschäftsführer kommen und gehen, am Ende führte er selbst die Geschäfte der städtischen Gesellschaft. In seiner Zeit bei der GMG wurden zehn Wohngebiete sowie vier Gewerbegebiete vermarktet - das bedeutet rund 155 verkaufte Gewerbegrundstücke, etwa 2700 Arbeitsplätze und rund 1.700 neue Wohneigentümer. In wenigen Tagen ist Schluss: Am 30. Juni geht Jansen, 66, in den Ruhestand.