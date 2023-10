Schlossermeister aus Viersen Der Herr des Zeitstrahls

Die ganze Geschichte des Kreises Viersen, reduziert auf 24 Sätze: Ein Zeitstrahl ziert jetzt den breiten Holzsteg, der das neue Kreisarchiv am Ransberg in Dülken zur Hälfte umläuft. „Erzbischof Heinrich bezeugt Kempen als Stadt“, ist da zu lesen, oder: „Stiftungen an den Heilig-Kreuz-Altar Kaldenkirchen“. Eingebracht sind die 24 Sätze in die jeweils C-förmig gekanteten Cortenstahl-Profile. Die Metallarbeiten hat der Viersener Schlossermeister Michael Poos geschaffen und jetzt fertiggestellt. Eine aufwendige Arbeit, die der Fachmann mit viel Freude durchgeführt hat. „Es war in diesem Fall nicht nur die Arbeit an sich. Es war hochinteressant sich mit den vorgegebenen Sätzen auseinanderzusetzen, um einmal zu recherchieren, was es mit den einzelnen Aussagen eigentlich auf sich hat“, sagt Poos.