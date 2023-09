Integration in Viersen Hilfe beim Sprung aufs Gymnasium

Info

Um weitere Mentorinnen und Mentoren für „MentForMigra“ zu gewinnen, gibt es zwei Informationsveranstaltungen. Am Montag, 11. September, informiert die kommunale Koordinatorin Mechtild Aschoff im Erasmus-von-Rotterdam-Gymnasium am Konrad-Adenauer-Ring 30 in Viersen (Raum 2507, 1. Etage). Die unverbindliche Infoveranstaltung dauert von 18 bis 20 Uhr. Ein weiterer Termin zur selben Zeit ist Montag, 18. September, im Michael-Ende-Gymnasium an der Corneliusstraße 25 in Tönisvorst (Raum 301, 3. Etage). Um Anmeldung wird per E-Mail an mechtild.aschoff@mentformigra.de gebeten. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.mentformigra.de