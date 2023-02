Aktuelle Zahlen Mehr als 900 Geflüchtete in Viersen

Mitte Januar lebten dort 710 (Stand: 18. Januar). Das geht aus einer schriftlichen Vorlage der Verwaltung für die Sitzung des Ausschusses für Arbeit und Soziales an diesem Montag, 6. Februar (18 Uhr im Forum am Rathausmarkt) hervor. Insgesamt halten sich demnach 933 Geflüchtete verschiedener Nationalitäten in Viersen auf. „Die Unterbringungsmöglichkeiten reichen derzeit aus“, heißt es in der Sitzungsvorlage.