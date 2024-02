Kriminalität im Kreis Viersen Mehr als 20 Autoscheiben eingeschlagen

Kreis Viersen (mrö) Insgesamt hatten sich bis zum Donnerstagnachmittag knapp 20 Geschädigte bei der Polizei gemeldet. „Schwerpunkte waren die Rektoratstraße, der Dunantplatz und ein Parkstreifen an der Freiheitsstraße sowie der Parkplatz am Schultheißenhof“, erklärte eine Polizeisprecherin. Zumeist wurden eine oder mehrere Scheiben eingeschlagen, teilweise auch Kleinigkeiten aus den Autos mitgenommen. Eine genaue Schadensaufstellung lag der Polizei am Nachmittag noch nicht vor. Auch an der Otto-Hahn-Straße in Dülken wurde die Scheibe eines Autos eingeschlagen. Erst in der Nacht zu Mittwoch hatten Unbekannte in Kempen die Scheiben von 35 Autos eingeschlagen.