Sportevent in Viersen Mehr als 1000 Starter beim „Ra(h)ser Run“

Bei den weiterführenden Schulen holte das Dülkener Clara-Schumann-Gymnasium bei den Jungs und die Remigiusschule bei den Mädels die ersten Plätze. Im Fünfer gewann Oscar Pablo Thies (Milers Colonia) in 16:57 Minuten. Die schnellste Frau war Anna-Maria Hiegemann (LT Stoppenberg) in 17:37 Minuten. Maciek Miereczko (LG Donatus Erftstadt) siegte über zehn Kilometer in 34:14 Minuten, schnellste Frau war die Leutherin Rebecca Bein (41:08).