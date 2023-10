Nächtlicher Einbruch in Viersen-Bockert Maskierte Diebe werfen Gully in Kiosk

Viersen · Zwei Maskierte haben am Samstag um 3 Uhr einen Gullydeckel in die Eingangstür eines Kiosks an der Hardter Straße in Viersen-Bockert geworden, um in die Räume zu gelangen. Zeugen versuchten noch, sie aufzuhalten.

16.10.2023, 14:04 Uhr

Die Polizei sucht nach dem Einbruch Zeugen. Foto: dpa/Fabian Strauch

Zwei Zeugen versuchten noch, die Täter festzuhalten. Doch sie konnten in Richtung Lichtenberg weglaufen. So werden die Täter beschrieben: etwa 16 bis 20 Jahre alt, rund. 1,80 Meter groß, dunkel gekleidet und maskiert. Das Duo erbeutete Süßwaren und Zigaretten. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02162 3770 bei der Polizei zu melden.

(busch-)